Als Regisseur der Kultkomödie «Harry und Sally» wurde Rob Reiner berühmt. Aber der gebürtige New Yorker war ein Multitalent. Jetzt trauert nicht nur Hollywood um ihn und seine Frau.
15.12.2025 - 14:25 Uhr
Los Angeles - Schauspieler, Regisseur, Aktivist. Mit Leidenschaft ging Rob Reiner seinen vielen Interessen nach. Jetzt ist der "Harry und Sally"-Regisseur im Alter von 78 Jahren übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge tot in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden worden – ebenso wie seine Frau Michele. Eine Mordkommission ermittelt. "Ein trauriger Tag in Hollywood", schrieb das Branchenmagazin "Variety" – "ein unfassbarer, verstörender und komplett schockierender Tag".