Hollywood in Böblingen Roland Emmerich testet jetzt die Blockbuster KI
Wie die KI die Filmbranche verändern wird, erklärte der Starregisseur Roland Emmerich am Donnerstag in Böblingen.
Wie die KI die Filmbranche verändern wird, erklärte der Starregisseur Roland Emmerich am Donnerstag in Böblingen.
„Ich nehme mich nicht so wichtig, ich bin bloß ein Kind aus Deutschland“, sagt der berühmte Hollywood-Regisseur Roland Emmerich am Donnerstagabend bei seiner Stippvisite im Böblinger Gründerzentrum AI xpress. Im Gespräch mit AI xpress-Chefin Kathrin Steinbrink versuchte er aufzuzeigen, wie die künstliche Intelligenz (KI) die Filmbranche verändern wird. „Mann muss immer mit der Technik mitgehen“, sagte der Regisseur, „und am besten man geht der Technik voraus.“ Der Mann, der mit seinen Blockbustern „Independence Day“ und „The Day after tomorrow“ Meilensteine der Tricktechnik geschaffen hat, testet jetzt in diesem Monat selbst die KI.