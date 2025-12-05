Der Streaming-Riese Netflix übernimmt das Hollywood-Urgestein Warner Brothers. Nach der Abspaltung des Warner-Geschäftsbereichs Discovery Global kauft Netflix den Medienkonzern für knapp 82,7 Milliarden US-Dollar (rund 71 Milliarden Euro), wie Netflix mitteilte.

dpa 05.12.2025 - 13:48 Uhr

