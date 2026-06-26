«Shrek»-Fans können sich auf einen Ableger rund um die beliebte Esel-Figur freuen. Star-Komiker Eddie Murphy wird in «Donkey» wieder den redseligen Esel vertonen. Der Animations-Spaß soll 2028 kommen.
Los Angeles - Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy (65, "Beverly Hills Cop", "Der Prinz aus Zamunda") wird einem beliebten Esel erneut seine Stimme leihen. Universal Pictures und DreamWorks haben einen "Shrek"-Ableger mit dem Titel "Donkey" für Juni 2028 angekündigt. Der Animationsfilm dreht sich rund um den redseligen Esel, der in vier "Shrek"-Filmen bereits von Murphy vertont wurde. Der Film wird von US-Regisseur Charlie Bean inszeniert ("The Lego Ninjago Movie", "Susi und Strolch").