Die Sängerin nimmt auf Instagram ihre Freunde Ryan Reynolds und Blake Lively auf den Arm - und lobt zugleich Reynolds’ neuen Film.

shm/dpa 26.07.2024 - 09:18 Uhr

Superstar Taylor Swift neckt den Schauspieler Ryan Reynolds und preist zugleich seinen neuen Film „Deadpool & Wolverine“. Sie habe in den letzten Jahren miterlebt, „wie einer meiner besten Freunde auf diesem Planeten“ sein ganzes Herz, „seine Dunkelheit und seine Magie in diesen Film gesteckt hat“, schrieb die 34-Jährige in einer Instagram-Story. Der dritte „Deadpool“-Film fühle sich an „wie ein echtes Glücksportal, eine wilde Flucht aus der Realität“, schwärmte die Sängerin.