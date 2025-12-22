Das Hollywood-Urgestein Warner Brothers ließ die Familie des Tech-Milliardärs Larry Ellison mit einem Übernahmeangebot abblitzen. Ellison bessert nun nach.
Los Angeles - Tech-Milliardär Larry Ellison versucht, ein großes Hindernis beim Gebot seiner Familie für den Hollywood-Riesen Warner Brothers auszuräumen. Der Mitgründer des Software-Konzerns Oracle gibt eine persönliche Garantie für einen 40,4 Milliarden Dollar (34,3 Mrd Euro) umfassenden Teil des insgesamt mehr als 100 Milliarden Dollar schweren Gebots ab.