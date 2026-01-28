Anlässlich des Holocaust-Gedenktages spricht sie als Überlebende von Auschwitz im Bundestag. Doch vorher besucht die 87-jährige Tova Friedman in Berlin noch einen besonderen Ort.
28.01.2026 - 04:45 Uhr
Berlin - Auch heute noch, auf den Tag genau 81 Jahre nach ihrer Befreiung aus dem KZ, graust es Tova Friedman, wenn sie solche in kalter, deutscher Bürokratensprache abgefassten Dokumente in den Händen hält. Unterlagen, die Einblick gewähren in die organisierte Ermordung der Juden durch die Nazis. "So viele Papiere", sagt die 87-jährige Holocaust-Überlebende, als sie der Präsident des Bundesarchivs, Michael Hollmann, durch die von nummerierten Kisten gesäumten Räume seiner Behörde führt.