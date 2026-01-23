Am 27. Januar ist der Holocaust-Gedenktag. Aber was sagt er uns und vor allem der jungen Generation heute noch? Antworten von Menschen, die ihr Leben dem Thema gewidmet haben.
Sie sind für Hans-Joachim Lang fast zu Freunden geworden, obwohl sie seit mehr als 80 Jahren tot sind: Der frühere Journalist aus Tübingen forscht seit mehr als 40 Jahren über 86 Männer und Frauen, die der Straßburger Medizinprofessor August Hirt im KZ Natzweiler vergasen ließ, um mit den Schädeln eine Sammlung zur angeblichen jüdischen Rasse aufzubauen. Lang bezeichnet Hirt als eine moralisch extrem verwerfliche Person, selbst auf der nach oben offenen NS-Skala für Gewissenlosigkeit.