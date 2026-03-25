Am Holocaust-Gedenktag erinnern Vertreter der Israelitischen Religionsgemeinschaft und der Städte Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen an die Leiden der jüdischen Häftlinge.
25.03.2026 - 19:00 Uhr
Von November 1944 bis Januar 1945 befand sich auf dem Gelände des Flughafens Stuttgart ein Außenlager des elsässischen Konzentrationslagers Natzweiler. Von den 600 am Flughafen internierten jüdischen Häftlingen, die für Arbeiten an der bombardierten Startbahn aus dem KZ-Stutthof bei Danzig ins KZ Echterdingen-Bernhausen verlegt worden waren, haben mindestens 278 den Holocaust nicht überlebt. 119 Menschen waren direkt vor Ort verstorben.