Holocaust-Mahnmal in Berlin

red/AFP 21.02.2025 - 19:50 Uhr

Ein Mann ist bei einem Angriff am Holocaust-Mahnmal in Berlin am Freitagabend schwer verletzt worden. Wie die Polizei im Online-Dienst X mitteilte, wurde der Verletzte ins Krankenhaus gebracht. Rettungskräfte betreuten mehrere Zeugen der Tat, Ermittlungen wurden eingeleitet.