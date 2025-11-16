Ein Neusser Auktionshaus wollte einen Judenstern und Dokumente von KZ-Häftlingen versteigern. Nach vehementen Protesten wurde die Auktion nach Angaben der Landesregierung abgesagt.
16.11.2025 - 18:06 Uhr
Neuss - Eine umstrittene Versteigerung von Holocaust-Zeugnissen ist nach Angaben der nordrhein-westfälischen Landesregierung abgesagt worden. Dies habe der Chef des Auktionshauses telefonisch Staatskanzlei-Chef Nathanael Liminski (CDU) mitgeteilt, sagte ein Sprecher Liminskis. Die umstrittenen Lose waren aus der Online-Vorschau des Auktionshauses in Neuss am Sonntag verschwunden.