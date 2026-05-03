Chrom, Benzinduft und Fachgespräche: In Allmersbach im Tal hat die Oldtimer-Szene am Sonntag die Saison eröffnet. Vom Hot Rod bis zum Youngtimer ist alles dabei.
03.05.2026 - 16:03 Uhr
Holy Motors! Unter diesem Motto trafen sich Fans schnittiger Automobile am Sonntag zur Saisoneröffnung in Allmersbach im Tal, um an der Hüfteläckerstraße klassische Fahrzeuge zu feiern. Die Genuss- und Eventlocation NaturReich von Meike Höfliger mit ihrer „Imkerei am Turm“ verwandelte sich für einen Tag in ein Mekka für Oldtimer- und Youngtimerfreunde – das Summen der Bienen wich dem Brummen der Motoren.