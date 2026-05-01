Holzgerlingen Diese Verbesserungen sollen für Fußgänger und Radfahrer noch kommen
Viele Verbesserungen wurden im Zuge des Mobilitätskonzepts in Holzgerlingen bereits umgesetzt. Was noch geplant ist.
Viele Verbesserungen wurden im Zuge des Mobilitätskonzepts in Holzgerlingen bereits umgesetzt. Was noch geplant ist.
Carsharing-Angebote, Ladesäulen für elektrische Autos oder Standorte für Geschwindigkeitsmesstafeln – das sind nur einige Punkte aus dem Mobilitätskonzept, die im Zuge einer Bürgerbeteiligung im Jahr 2019 in Holzgerlingen ausgearbeitet und über die vergangenen Jahre umgesetzt wurden.