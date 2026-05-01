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  6. Einzige Erschließungsstraße ins Gewerbegebiet wird saniert

Holzgerlingen Einzige Erschließungsstraße ins Gewerbegebiet wird saniert

Holzgerlingen: Einzige Erschließungsstraße ins Gewerbegebiet wird saniert
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Die Sanierung erfolgt in drei Bauabschnitten. Foto: Stadt Holzgerlingen

Die Max-Eyth-Straße in Holzgerlingen ist der zentrale Zubringer für das Gewerbegebiet. Im Sommer soll die Straße saniert werden.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Die Max-Eyth-Straße, die ins Holzgerlinger Gewerbegebiet führt, soll im Sommer für fast zwei Monate saniert werden. Es ist die einzige Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet.

 

Deshalb könne die Straße auch nie ganz gesperrt werden, erklärte der Holzgerlinger Bürgermeister Ioannis Delakos in der vergangenen Gemeinderatssitzung. „Die Straße ist einfach nicht auf die heutige Belastung ausgelegt“, sagte der Rathauschef. Vom 8. Juni bis zum 31. Juli wird die sanierungsbedürftige Straße deshalb von der Einmündung der Robert-Bosch-Straße bis zur Daimlerstraße voll ausgebaut. Auch Teile des Gehwegs sollen in diesem Zuge erneuert werden.

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Das ganze wird in drei Bauabschnitten ablaufen: Zuerst wird der Teil ab der Robert-Bosch-Straße bis zur Mitte der Max-Eyth-Straße 10 erneuert, dann ab Mitte der Max-Eyth-Straße 10 bis zur Mitte Max-Eyth-Straße 12. Im dritten Bauabschnitt folgt die Einmündung der Daimlerstraße. Die Sanierung kostet die Stadt rund 400 000 Euro.

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