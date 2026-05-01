Holzgerlingen Einzige Erschließungsstraße ins Gewerbegebiet wird saniert
Die Max-Eyth-Straße in Holzgerlingen ist der zentrale Zubringer für das Gewerbegebiet. Im Sommer soll die Straße saniert werden.
Die Max-Eyth-Straße in Holzgerlingen ist der zentrale Zubringer für das Gewerbegebiet. Im Sommer soll die Straße saniert werden.
Die Max-Eyth-Straße, die ins Holzgerlinger Gewerbegebiet führt, soll im Sommer für fast zwei Monate saniert werden. Es ist die einzige Erschließungsstraße für das Gewerbegebiet.