Holzgerlingen: „Für mich gehören Engagement und Teilhabe dazu“

Marcel Yassine ist seit drei Jahren Sprecher des Holzgerlinger Jugendgemeinderates. Foto: Stefanie Schlecht

Marcel Yassine bringt sich in Holzgerlingen als Jugendgemeinderat ein. Im April stehen Neuwahlen an.

Böblingen: Melissa Schaich (mel)

Marcel Yassine aus Holzgerlingen ist erst 18 Jahre alt, aber Politik ist für ihn schon lange kein Neuland. Seit drei Jahren ist er Sprecher des Holzgerlinger Jugendgemeinderats, der im April neu gewählt wird. Politikverdrossenheit? Davon ist bei Marcel Yassine nichts zu spüren. Auch unter seinen Altersgenossen nimmt er keine größere Politikverdrossenheit wahr als bei älteren Generationen. „Man muss Politik greifbar machen“, sagt er. Nur so könnten Leute von den radikalen Rändern des politischen Spektrums zurück in die demokratische Mitte geholt werden.

 

Wann ist die Wahl für den Jugendgemeinderat?

Dazu trägt er seinen Teil bei: Um für die Wahl des neuen Jugendgemeinderates im April zu werben, war er gemeinsam mit weiteren JGR-Mitgliedern an Schulen unterwegs – mit Erfolg. „Wir haben schon jetzt mehr Kandidaturen als letztes Mal“, erzählt der Holzgerlinger. Auch er selbst wird sich voraussichtlich wieder aufstellen lassen – bis zum 15. März gibt es noch die Möglichkeit, sich um einen Sitz in dem Gremium zu bewerben. Die Wahl findet dann von Montag, 20. April, bis Freitag, 24. April, statt.

Marcel Yassine hat mittlerweile sein Abitur am Schönbuch-Gymnasium absolviert und studiert Jura in Tübingen. Nicht nur den Draht ins Rathaus hat er seit seiner Wahl gepflegt, sein Netzwerk reicht auch über die Kommunalpolitik hinaus. „Für mich gehören Engagement und Teilhabe dazu“, sagt er. Seit zehn Jahren wohnt der Sohn eines libanesischen Vaters und einer ungarischen Mutter in Holzgerlingen. Als Jugendgemeinderat bekomme er die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken, erzählt der 18-Jährige.

In der Diskussion um die Schönbuchbahn brachte er seine Stimme ein

Dass die Jugendlichen aus den Kommunen im Kreis Böblingen Einfluss nehmen können, zeigte sich erst zuletzt beim Streitthema Schönbuchbahn: Anfang des Jahres waren die neuen Nexio-Züge des Herstellers CAF geplagt von Ausfällen und Verspätungen. Gemeinsam veröffentlichten die Jugendgemeinderäte aus Holzgerlingen, Böblingen und Sindelfingen ein klares Statement: Die Schönbuchbahn sei eine „Vollkatastrophe“. Der größte Kritikpunkt: Schlechte Kommunikation über Ausfälle und Schienenersatzverkehr. Eine untragbare Situation für Schüler, Studierende und Auszubildende, die auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen seien. Der Landrat reagierte sofort auf den Frust der Jugendlichen und lud sie zum Gespräch ein. Dass sie mit ihrer Aktion eine neue Schärfe in die Diskussion gebracht haben, das findet Marcel Yassine, haben die Jugendlichen erreicht – auch wenn nicht alle Kommunalpolitiker von ihrer Aktion begeistert waren. Für den engagierten Holzgerlinger hat der Prozess jedoch gezeigt, dass Demokratie funktioniert: Es gehe um Meinungsaustausch und das Ringen um die besten Argumente.

Die anstehende Landtagswahl am Sonntag ist nicht seine erste Wahl: Europa-, Bürgermeister- und eine Kommunalwahl hat er bereits hinter sich. Dass er sich weiter einbringen wird, ist für ihn klar. „Man kann im Jugendgemeinderat viel erreichen“, sagt er.

