Holzgerlingen „Für mich gehören Engagement und Teilhabe dazu“
Marcel Yassine bringt sich in Holzgerlingen als Jugendgemeinderat ein. Im April stehen Neuwahlen an.
Marcel Yassine aus Holzgerlingen ist erst 18 Jahre alt, aber Politik ist für ihn schon lange kein Neuland. Seit drei Jahren ist er Sprecher des Holzgerlinger Jugendgemeinderats, der im April neu gewählt wird. Politikverdrossenheit? Davon ist bei Marcel Yassine nichts zu spüren. Auch unter seinen Altersgenossen nimmt er keine größere Politikverdrossenheit wahr als bei älteren Generationen. „Man muss Politik greifbar machen“, sagt er. Nur so könnten Leute von den radikalen Rändern des politischen Spektrums zurück in die demokratische Mitte geholt werden.