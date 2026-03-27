Regen, Kälte, insgesamt fieses Wetter: Wegen der schlechten Wettervorhersage sagt die Stadt Holzgerlingen den Lichterzauber im Stadtpark ab.
27.03.2026 - 18:14 Uhr
Eigentlich hätte der Holzgerlinger Stadtpark am Samstagabend im Schein von 1500 Papier-Lichttüten erstrahlen sollen. Doch das Lichter-Labyrinth kann aufgrund des angekündigten, schlechten Wetters nicht aufgestellt werden. Ebenso tritt das Steel-Pan-Orchester, das für den musikalischen Rahmen sorgen sollte, nicht auf. Das teilt die Stadt Holzgerlingen mit.