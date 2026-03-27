Eigentlich hätte der Holzgerlinger Stadtpark am Samstagabend im Schein von 1500 Papier-Lichttüten erstrahlen sollen. Doch das Lichter-Labyrinth kann aufgrund des angekündigten, schlechten Wetters nicht aufgestellt werden. Ebenso tritt das Steel-Pan-Orchester, das für den musikalischen Rahmen sorgen sollte, nicht auf. Das teilt die Stadt Holzgerlingen mit.

„Weil es am Samstagabend sehr kalt und vor allen Dingen sehr nass werden soll, müssen witterungsbedingt leider alle geplanten Rahmenprogrammpunkte im Freien, mit denen auf den Klima- und Umweltschutz aufmerksam gemacht werden sollte, abgesagt werden“, heißt es dort. Das Rahmenprogramm „Stimmen für die Erde“ finde allerdings statt.

So werde es im Rektor-Franke-Haus ab 16.30 Uhr fünf Kurzvorträge mit Bildern über lokale Projekt für den Natur- und Klimaschutz geben. Auch die Beleuchtung der städtischen Gebäude sowie des Kunstwerks vor dem Neuen Rathaus werde wie geplant um 20.30 Uhr für eine Stunde ausgeschaltet. Anlass ist die Earth Hour - eine Klimaschutzaktion der Natur- und Umweltschutzorganisation WWF, an der sich weltweit Millionen Menschen beteiligen.