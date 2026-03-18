Holzgerlingen Obwohl privat geböllert wurde: Silvester-Feuerwerk für alle wird wiederholt
Das zentrale Silvester-Feuerwerk in Holzgerlingen soll wiederholt werden. Ein Experte erteilt teuren Drohnen- und Lasershows eine klare Absage.
Das zentrale Silvester-Feuerwerk in Holzgerlingen soll wiederholt werden. Ein Experte erteilt teuren Drohnen- und Lasershows eine klare Absage.
Mit einem zentralen Silvester-Feuerwerk ist die Stadt Holzgerlingen ins neue Jahr gestartet. Nun hat der Gemeinderat Bilanz gezogen und beschlossen: Für den Jahreswechsel 2026/27 soll es erneut eine Silvester-Veranstaltung geben. Auch wenn nicht jedes Ziel erreicht wurde.