Am Montagmittag haben zwei bislang unbekannte Männer in Holzgerlingen vorgegeben, Spenden für Kinder mit Behinderung zu sammeln. Zwei Senioren waren freigiebig – hinterher fehlten ihnen alle Geldscheine.

red 20.08.2024 - 11:18 Uhr

Innerhalb von etwa einer halben Stunde haben am Montagmittag zwei bislang unbekannte Betrüger in der Böblinger Straße in Holzgerlingen gleich zweimal zugeschlagen und mehrere Hundert Euro erbeutet.