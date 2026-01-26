 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Rems-Murr-Kreis

  6. Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt auf den Markt

Holzsubmission im Rems-Murr-Kreis Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt auf den Markt

Holzsubmission im Rems-Murr-Kreis: Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt auf den Markt
1
Hunderte ausgewählte Stämme liegen auch in diesem Jahr wieder zur Begutachtung bereit, bevor sie in den Verkauf gehen. Foto: Gottfried Stoppel

Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt gebündelt auf den Markt – nach einem Auswahl- und Verkaufsverfahren, das streng geregelt und aufwendig ist.

Rems-Murr: Chris Lederer (cl)

Wer an den Lagerplätzen bei Murrhardt, Kaisersbach oder Urbach vorbeikommt, bleibt unwillkürlich stehen. Dicht an dicht liegen dort hunderte mächtige Nadelholzstämme, sauber aufgereiht, nummeriert – jeder für sich ein Unikat. Was auf den ersten Blick wie ein großes Holzlager wirkt, ist in Wirklichkeit ein Marktplatz: Im Rahmen der dritten Nadelwertholzsubmission der Holzvermarktungsgemeinschaft Schwäbisch-Fränkischer Wald Ostalb e.G. (HVG) werden hier besonders wertvolle Stämme angeboten.

 

Die Gebote erfolgen verdeckt im Rahmen einer Submission, bei der Kaufinteressenten schriftliche Angebote für einzelne Stämme abgeben.

Fünf Lagerplätze, sechsHerkunftslandkreise

Was sich entlang der Wege fast beiläufig entdecken lässt, ist das Ergebnis monatelanger Vorbereitung. Die Stämme stammen aus Wäldern von sechs Landkreisen und sind an fünf zentralen Lagerplätzen zusammengeführt worden. Drei dieser Standorte liegen im Rems-Murr-Kreis, zwei im Landkreis Schwäbisch Hall. Für Käufer bedeutet diese Bündelung, dass sie an wenigen Orten ein außergewöhnlich breites Angebot begutachten können.

Im Rems-Murr-Kreis verteilen sich die Polter auf drei Plätze:

  • In Murrhardt beim Kieselhof liegen 510 Festmeter
  • In Kaisersbach an der Landstraße zwischen Kaisersbach und Gebenweiler 1003 Festmeter
  • Am ehemaligen Depot Urbach beim Stützpunkt von ForstBW lagern 809 Festmeter
  • Weitere Lagerplätze befinden sich im Landkreis Schwäbisch Hall

Die bei der Submission angebotenen Stämme stammen aus Wäldern im Rems-Murr-Kreis, im Landkreis Schwäbisch Hall, im Ostalbkreis, im Main-Tauber-Kreis, im Landkreis Heilbronn sowie im Hohenlohekreis, erklärt Frank Hofmann, Vorstand der HVG. Durch die Konzentration an wenigen Standorten werde das Angebot für Käufer übersichtlich und vergleichbar.

Ein Lagerplatz bei Kaiserbsbach Foto: Holzvg

„Bei einer Wertholzsubmission bieten wir unseren Waldbesitzern die Möglichkeit, ihre wertvollen, über Generationen gepflegten Stämme einem größtmöglichen Käuferkreis zugänglich zu machen“, sagt Hofmann. Für die Käufer bestehe der Vorteil darin, „an einem Tag eine große Menge, konzentriert an wenigen Plätzen, zu begutachten und zu kaufen“. Viele Interessenten kämen von weither, zum Teil aus dem europäischen Ausland. Der Aufwand, dieselben Stämme verteilt über mehrere Landkreise zu erwerben, wäre deutlich größer. Eine solche Submission sei daher für beide Seiten der beste Weg, dieses wertvolle Holz zu vermarkten.

Tanne dominiert das Wertholz

Die Baumartenverteilung wird klar von der Tanne dominiert. Mit 1905 Festmetern stellt sie mehr als die Hälfte des angebotenen Nadelwertholzes. Hinzu kommen 744 Festmeter Fichte, 342 Festmeter Lärche, 315 Festmeter Douglasie sowie 190 Festmeter Kiefer.

Ein Festmeter entspricht einem Kubikmeter reinen Holzes ohne Luftzwischenräume. Anders als bei gestapeltem Holz wird ausschließlich das tatsächliche Holzvolumen berechnet. Die rund 3497 Festmeter stehen damit für eine große Menge exakt vermessener, einzeln erfasster Stämme.

Großteil stammt aus privaten Wäldern

Der überwiegende Teil des angebotenen Nadelwertholzes stammt aus privaten Wäldern. Aus dem Bereich der HVG kommen insgesamt 2153 Festmeter, davon rund 1783 Festmeter aus Privatbesitz und etwa 370 Festmeter aus kommunalen Wäldern.

Bei der letztjährigen Submission hatten insgesamt zwölf Firmen Gebote abgegeben, darunter zwei Unternehmen aus Österreich. Für dieses Jahr wird mit einer höheren Zahl an Bietern gerechnet. Ausschlaggebend dafür ist vor allem das ausgeweitete Angebot bei den sogenannten Rothölzern – also Lärche, Douglasie und Kiefer.

Digitale Gebote statt Zettelwirtschaft

Neu ist die vollständig digitale Abwicklung des Verkaufs. Jeder Stamm ist digital erfasst und mit einem Barcode versehen, der auf den Submissionsplätzen per App mit Smartphone oder Tablet gescannt werden kann. Interessenten erhalten so alle relevanten Stammdaten angezeigt und können ihr Preisangebot direkt vor Ort erfassen. Zugleich erleichtert das System die Abstimmung innerhalb der Betriebe, da Informationen zu einzelnen Stämmen schnell weitergegeben werden können und nicht alle Entscheidungsträger persönlich anwesend sein müssen.

Zum Gebotsende am Sonntag, 2. Februar, um 10 Uhr wertet der externe Dienstleister Timber Worxs alle abgegebenen Gebote aus und liefert innerhalb weniger Minuten eine Übersicht über die jeweiligen Höchstgebote. Früher mussten die Gebote händisch in die EDV eingegeben werden – ein Prozess, der meist einen halben Arbeitstag dauerte und zahlreiche Mitarbeitende band.

„Die angebotenen Stämme werden zu hochwertigen und langlebigen Produkten weiterverarbeitet. Dabei bleibt der im Holz gebundene Kohlenstoff über einen langen Zeitraum gespeichert“, sagt Hofmann. „In den vergangenen hundert Jahren ist der nachwachsende Rohstoff Holz in vielen Bereichen durch erdölbasierte Produkte ersetzt worden. Es ist dringend geboten, dieses Rad wieder ein Stück weit zurückzudrehen.“

Weitere Themen

Bauarbeiten in Backnang: Aspacher Straße wird umgebaut: Neue Verkehrsführung ab 6. Februar

Bauarbeiten in Backnang Aspacher Straße wird umgebaut: Neue Verkehrsführung ab 6. Februar

Im Zuge des Neubaus der B 14 beginnen am Freitag, 6. Februar, Straßenbauarbeiten an der Kreuzung Aspacher Straße/Dresdener Ring in Backnang. Der Verkehr wird neu geführt.
Von Chris Lederer
Rems-Murr-Kreis: Warum die Abfallwirtschaft von Waiblingen nach Schorndorf zieht

Rems-Murr-Kreis Warum die Abfallwirtschaft von Waiblingen nach Schorndorf zieht

Ein ungewöhnliches Projekt zwingt die AWRM zum zeitweisen Standortwechsel. Rems-Murr-Landrat Richard Sigel spricht von einem Modell mit Signalwirkung.
Von Frank Rodenhausen
Tierschutz in Backnang: Verein Letzte Weide: Hier finden misshandelte Pferde einen Zufluchtsort

Tierschutz in Backnang Verein Letzte Weide: Hier finden misshandelte Pferde einen Zufluchtsort

Misshandelt, vernachlässigt, entsorgt: Für traumatisierte Reitpferde gibt es nun in Backnang einen Zufluchtsort, an dem sie wieder Vertrauen in den Menschen fassen können.
Von Annette Clauß
Holzsubmission im Rems-Murr-Kreis: Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt auf den Markt

Holzsubmission im Rems-Murr-Kreis Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt auf den Markt

Erstklassiges Nadelholz aus der Region kommt gebündelt auf den Markt – nach einem Auswahl- und Verkaufsverfahren, das streng geregelt und aufwendig ist.
Von Chris Lederer
Projekt für Waiblingens Altstadt: Verlassenes Fachwerkhaus: So soll es zum lebendigen Bürgerhaus werden

Projekt für Waiblingens Altstadt Verlassenes Fachwerkhaus: So soll es zum lebendigen Bürgerhaus werden

Die Idee eines Bürgerhauses für Waiblingen nimmt immer mehr Gestalt an. Nun berichten die Initiatoren, was sich seit Oktober getan hat.
Von Annette Clauß
Stadtbild Waiblingen: Mehr Grün: Bei Neugestaltung Alter Postplatz dürfen Bürger mitreden

Stadtbild Waiblingen Mehr Grün: Bei Neugestaltung Alter Postplatz dürfen Bürger mitreden

Von der Betonwüste zum grünen Drehkreuz: Diese Ideen haben Landschaftsarchitekten für den Alten Postplatz in Waiblingen. Auch die Bürger dürfen bei der Neugestaltung mitreden.
Von Annette Clauß
Unfall in Fellbach: Radfahrer von Senior verletzt: Wer hat Schuld?

Unfall in Fellbach Radfahrer von Senior verletzt: Wer hat Schuld?

Ein Zusammenstoß in Fellbach sorgt am Donnerstagnachmittag für einen verletzten Radfahrer in der Stauferstraße. Der Unfallhergang ist strittig.
Von Chris Lederer
Razzia in Murrhardt: Illegale Waffen und Sprengkörper entdeckt – Haft nach Explosion vor Gaststätte

Razzia in Murrhardt Illegale Waffen und Sprengkörper entdeckt – Haft nach Explosion vor Gaststätte

Eine Detonation vor einer Gaststätte erschütterte Murrhardt im November. Monate später führt eine Spur zu zwei Brüdern – und zu einem Waffenfund, der Fragen aufwirft.
Von Frank Rodenhausen
Körperverletzung in Fellbach: Streit zweier Gruppen eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Körperverletzung in Fellbach Streit zweier Gruppen eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Ein Streit in Fellbach eskaliert am Donnerstagabend in der Stuttgarter Straße: Ein 35-Jähriger wird geschlagen und verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.
Von Chris Lederer
Fasching im Rems-Murr-Kreis: Narren stürmen Rathaus: So feiern Fellbach und Waiblingen

Fasching im Rems-Murr-Kreis Narren stürmen Rathaus: So feiern Fellbach und Waiblingen

Beim Rathaussturm in Waiblingen können die Narren bei schlechtem Wetter in den Schlosskeller ausweichen. Die Fellbacher Narren müssen erstmals draußenbleiben.
Von Eva Schäfer
Weitere Artikel zu Holz Rems-Murr-Kreis Schwäbisch Hall Ostalbkreis Heilbronn
 
 