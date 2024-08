Das 24. Home and Garden in der Metropolregion Stuttgart: Freiluft-Lifestyleausstellung bringt die schönen Dinge des Lebens durch Produktvielfalt, regionale Aussteller und historische PS.

Die Home and Garden gastiert auf Schloss Solitude vom 15. bis 18. August und verwandelt das historienträchtige Gelände rund um das Rokoko- Schloss bereits zum dritten Mal in ein Paradies für Liebhaber von Home Interior, Lifestyle, Gartenkultur, Oldtimern und guter Unterhaltung. Aussteller aus fünf Nationen sowie zahlreiche regionale Anbieter zaubern ein magisches Flair und Erlebnis vor fantastischer Kulisse.

Genre der Home and Garden: Lifestyle, Fine Food, Garten und Mode

Auf den weitläufigen Grünflächen können die Besucher der Home and Garden direkt an den Ständen und Pagoden flanieren und erlesene Produkte und Dienstleistungen rund um Good Living, Haus und Garten, Mode und Stil, Kunst und Kulinarik entdecken. Eine Gemeinschaftspagode mit dem Thema "Tisch und Tafel" zeigt ausschließlich lokale Firmen mit außergewöhnlichen Kreationen, am Cocktail-Tower gibt es einen Home and Garden Cocktail. Die friesische Wollweberei Coastland präsentiert sich großflächig, die Schorndorfer Galerie Bech mit internationalem Renommee zeigt Kunst in der Pagode und macht regelmäßig Führungen durch den Spiegelsaal der Gastronomie, wo außergewöhnliche Exponate gezeigt werden. Nicht zuletzt können an der Pagode des Varietié Theaters Stuttgart, Tickets für das neue Herbstprogramm „Generations“ und für die große Revue im Winter „The Ballroom“ gewonnen werden.

Porsche Diesel „Rotnasen“ und historische Fahrzeuge

Die Nase vorn haben bei der Home and Garden Stuttgart die Porsche Diesel „Rotnasen“. Das internationale Porsche-Diesel-Treffen, durchgeführt von der Solitude GmbH, lockt Oldtimerclubs aus ganz Deutschland an. Auf der Ausstellungserweiterung hinter der Schlossgastronomie können die wertvollen Porsche-Diesel bestaunt werden. Auf das Knattern des Mercedes Benz Bus O 3500 – der Original Mannschaftsbus der Fußball-Nationalmannschaft von 1954 aus dem Konrad-Auwärter-Museum - können sich die Besucher am Freitag- und Samstagmittag freuen, wenn er die Solitudeallee entlang surrt. Eskortiert wird er von vier „Rotnasen“ und Motorrädern aus dem Polizeimuseum, auf der Fahrt vom Radisson Blu Hotel am Porsche Design Tower zur Solitude. Auch die Königliche Hoheit Prinz Leopold von Bayern reiht sich in den Konvoi mit seinem neuem M4CSL ein, ein Sondermodell im einzigartigen Design, welches dann auch die Besucher bestaunen können.

Verpflegung und Entertainment

Für kulinarische Gaumenfreuden sorgen neben der bekannten Stuttgarter Schloss Solitude Gastronomie auch Flammkuchen aus einem historischen Citroën heraus zubereitet. Von rustikalen über süßen bis zu veganen und echt schwäbischen Köstlichkeiten werden hier kulinarische Kreationen angeboten. Auf der Gartenterrasse des Schloss-Restaurants genießen die Besucher entspannt bei bester Aussicht ins Grüne. Zudem sorgen ein abwechslungsreiches Begleitprogramm mit Live-Musik des Stuttgarter Musiker Berti Kiobassa, Kinder-Traktorfahrten und Schlossführungen für exzellente Unterhaltung und wunderbare Eindrücke für Groß und Klein.

Öffnungszeiten, Eintritt und Tickets: Home and Garden Stuttgart 2024

Die Home and Garden Stuttgart auf Schloss Solitude ist Donnerstag bis Samstag täglich von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Online-Ticket kostet 13 Euro und wird empfohlen - an der Tageskasse fällt eine Bearbeitungsgebühr von zwei Euro pro Ticket an. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Weitere Hinweise zur Anreise und Parkmöglichkeiten, Impressionen sowie das Online-Ticketing können Interessierte auf der Webseite von Home and Garden finden.