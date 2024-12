Die Balance zwischen Homeoffice und Präsenz ist schwierig. Zu Recht verzichtet Bosch auf starre Vorgaben.

Klaus Köster 10.12.2024 - 18:14 Uhr

Bosch ist nicht das einzige Unternehmen, das nach der Pandemie Probleme hat, die Mitarbeiter wieder ins Büro zu bringen. Was zu Zeiten der Kontaktbeschränkungen eine willkommene Möglichkeit war, den Betrieb aufrechtzuerhalten, ohne eine Ausbreitung des damals noch unberechenbaren Virus zu riskieren, erweist sich in vielen Betrieben als bahnbrechende Veränderung. Die Kommunikation wird digitalisiert, Wege zur Arbeit fallen ebenso weg wie viele Reisen. Ein produktiver Schub für die in Deutschland ansonsten sträflich vernachlässigte Digitalisierung.