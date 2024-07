Die Stuttgarter Künstlerin Anna Diehr aka „Krowni“ studiert Freie Kunst und teilt sich in Stuttgart-Wangen ihren Atelierplatz. Wir haben in ihrem kreativen Chaos vorbeigeschaut.

Große Glasfronten, eine Discokugel an der Decke, Farbkleckse auf dem Boden, verschiedene Pinsel, Spatel, Kunst an der Wand und Leinwände, die noch darauf warten, bespannt zu werden – so sieht’s im Atelier von Anna Diehr aka „Krowni“ aus. Die 25-Jährige, die an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart Freie Kunst studiert, spezialisiert sich auf Ölmalerei. Ihr Stil ist figurativ, das bedeutet, in ihren Arbeiten sind Menschen und Gegenstände erkennbar dargestellt. Erst im April stellte die Künstlerin einige ihrer Werke unter dem Thema „Mental Health“ zur Eröffnung des Utopia Kiosk in Stuttgart aus. „Ich arbeite viel mit Bildern und beschäftige mich mit den Dingen, die mich und mein Umfeld umtreiben“, sagt Anna.