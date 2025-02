Sind das Stuttgarts ärgste Erker? Die 31-Jährige Tatjana und ihr Freund schätzen ihre geräumige Wohnung in Stuttgart-Mitte. Neben eigenen Designs zieren detailverliebte Accessoires und coole Möbel die große Altbauwohnung.

Carina Kriebernig 04.02.2025 - 06:00 Uhr

Wie kommt man an so eine Wohnung in dieser Lage? Und wie viel Miete muss man dafür zahlen? Diese Fragen stellt man sich bereits, wenn man auf dem Kopfsteinpflaster die Straße runter läuft und den überaus bürgerlichen Charme des Heusteigviertels einsaugt. „Ganz einfach über eine Immobilienplattform im Internet“, erzählt Tatjana von ihrem Wohnglück und führt uns in ihr Altbaureich in dem 1906 gebauten Haus, das an der Grenze zwischen Stuttgart-Süd und Mitte liegt.