Die Homöopathie hat in der Weiterbildungsordnung der Baden Württembergischen Landesärztekammer künftig keinen Platz mehr. So lautet der aktuelle Beschluss des Gremiums. Doch gegen diesen regt sich nun Protest – wieder einmal.

Regine Warth 21.07.2024 - 03:22 Uhr

Noch am Morgen war der Präsident der Bezirksärztekammer Nordwürttemberg Jürgen de Laporte erwartungsfroh ob der Diskussion, die in der Vertreterversammlung der Landesärztekammer erwartet wurde. Sollte doch in dieser darüber beschlossen werden, ob die Weiterbildung für Homöopathie auch weiterhin Ärzten in Baden-Württemberg noch ermöglicht werde soll – oder nicht mehr. „Es wird für beide Seiten nicht einfach werden, ein klares Votum zu erzielen“, war sich der Esslinger Internist sicher.