Wegen einer homophoben Äußerung muss Wolfsburgs Stürmer Kevin Behrens eine Geldstrafe zahlen. Fans des FC St. Pauli denken sich deshalb vor dem Nordduell am Samstag eine Aktion aus.

red/dpa 25.10.2024 - 12:45 Uhr

Vor dem Nordduell mit dem VfL Wolfsburg haben Fußball-Fans des FC St. Pauli zu einer bunten Protestaktion gegen VfL-Stürmer Kevin Behrens aufgerufen. Möglichst viele St. Pauli-Anhänger sollen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Regenbogenfarben auf Kleidung oder Fahnen ins Stadion kommen. „Kevin Behrens soll genau das zu sehen bekommen, was er nicht mag – und davon so viel wie möglich“, sagte eine der Gründerinnen des Fan-Netzwerks „St. Pauli Pride“ der „Hamburger Morgenpost“.