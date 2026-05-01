Einst als Vorzeigebranche für ihre Innovationen und schlanken Arbeitsprozesse gefeiert, wird die japanischen Autobranche mehr und mehr von der Konkurrenz abgehängt.
01.05.2026 - 18:33 Uhr
Nun zieht es Hanoi wohl doch nicht durch. Die Hauptstadt Vietnams machte vor einigen Monaten weltweit Schlagzeilen, weil sie einen ehrgeizigen Plan verfolgte: Im Zentrum der Metropole, deren Straßen tagtäglich Schwärmen an Mopeds bevölkern, die die Luft verpesten, sollten von Juli an teilweise nur noch E-Mopeds erlaubt sein. Viele Bewohner und Bewohnerinnen waren mit Blick auf die neuen Anschaffungskosten skeptisch, erkannten aber die Notwendigkeit an. Denn bessere Luft wollen alle in Hanoi.