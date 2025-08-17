Es summt wieder in vielen Gärten Deutschlands. Von der privaten Bienenhaltung raten Naturschützer eher ab. Imker halten dagegen.
17.08.2025 - 06:00 Uhr
Nuthetal/Berlin - Die zunehmende private Haltung von Honigbienen ist nach Ansicht des Naturschutzbundes Nabu nicht unproblematisch. "Die private Bienenhaltung ist in den letzten 20 Jahren stark angestiegen", sagt die Nabu-Referentin für Biodiversität, Laura Breitkreuz. "Viele Menschen verwechseln die Haltung von Honigbienen mit Naturschutz." Demnach tragen die Tiere zwar zur Bestäubung bei, können aber unter Umständen auch ein Problem für wildlebende Bienen darstellen. "Ich würde derzeit davon abraten", sagt Breitkreuz.