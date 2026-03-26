Honorarkürzung für Therapeuten Bei vielen Patienten wächst die Angst
Ab April erhalten Psychotherapeuten 4,5 Prozent weniger Honorar. Therapeuten warnen vor Praxisschließungen, Patienten fürchten längere Wartezeiten.
Ab April erhalten Psychotherapeuten 4,5 Prozent weniger Honorar. Therapeuten warnen vor Praxisschließungen, Patienten fürchten längere Wartezeiten.
Irina Kühnert aus Stuttgart (Name geändert) ist seit einiger Zeit wegen einer psychischen Erkrankung in Therapie. Jetzt hat sie „große Sorgen und steigende Angst“. Die Krankenkassen haben entschieden, zum 1. April die Honorare für Psychotherapeuten um 4,5 Prozent abzusenken. „Dagegen protestiere ich“, erzählt Kühnert. Als Betroffene fürchte sie auch eine große Unsicherheit bei vielen Patienten in psychotherapeutischer Behandlung.