Die Platane auf dem Hof der Karlskaserne ist jedem bekannt, der schon einmal einen Kurs in Ludwigsburgs Kulturquartier besucht hat oder im Open-Air-Kino war. Ihre weitläufigen Äste bieten Schatten in heißen Sommern, an ihrem Stamm kann man sich nach einer langen Probe bequem anlehnen und sich noch etwas unterhalten. Unter der Platane fehlte jedoch die Möglichkeit, etwas Kleines zu essen oder zu trinken. Mit dem neuen Gastro-Bus „Wagen11“ ändert sich das ab dieser Woche – und zwar auf eine Art, die Ludwigsburg so noch nicht gesehen hat.

Der umgebaute Doppeldecker steht im Schatten der Platane, direkt an der Wand der Kunstgalerie. Es ist kein klassischer Foodtruck, sondern ein richtiges kleines Café. Das Untergeschoss ist zur Theke umgebaut, dort kann man Cocktails, Kaffee und Kuchen bestellen. Unter der Woche gibt es einen günstigen Mittagstisch, zwischen 5 und 8 Euro soll dieser kosten. Mit Essen und Trinken begibt man sich dann auf die schmale Treppe ins Obergeschoss.

Im unteren Teil des Busses werden Drinks gemixt und Kaffe ausgeschenkt. Foto: Maximilian Seidel

Im Winter kommt das Dach drauf

Statt vieler Sitzreihen, wie sonst in Doppeldeckerbussen, erwarten die Gäste hier Kaffeetische und Stühle. Im Sommer bleibt das Dach offen und lässt die Sonne rein, im Winter wird das Dach geschlossen und der Bus behaglich beheizt.

Geöffnet ist der Gastro-Bus unter der Woche von 11 bis 18 Uhr, am Wochenende bis 22 Uhr – am Sonntag ist der Bus geschlossen. Wer sich „Wagen 11“ selbst anschauen möchte, kann zum „Grand Opening“ am Samstag gehen. DJ Friction von der Band Freundeskreis sorgt für Musik, zu trinken gibt es ausgefallene Spritzsorten wie Basilikumspritz.

„Letztes Jahr im August war der Bus noch im Betrieb und hat Touristen durch Leipzig gefahren“, sagt Islam Kryeziu, Betreiber und Mitbesitzer von „Wagen 11“. „Den Hop-on-Hop-off-Bus haben wir im Mai aus Leipzig hergefahren und den Sommer über hergerichtet. TÜV hat der Bus weiterhin.“ Von dem alten Interieur ist nur wenig übrig, an die rote Lackierung erinnert nur noch ein kleines Rechteck an der Bar. Mit dem Gastro-Bus erweitert Kryeziu sein Angebot an ausgefallenen Bars. Er betreibt bereits das „Flint“ in der Leonberger Straße und den umgestalteten Industriecontainer „Thilda“ auf dem Akademiehof.

„Eine Gastronomie an der Stelle war schon lange geplant, ist dann aber durch verschiedene Probleme immer wieder verhindert worden“, sagt Jochen Raithel, Leiter des Kunstzentrums Karlskaserne. „Der Gastro-Bus ist jetzt die perfekte Lösung. Er ist kreativ und mobil genug, um beim Open-Air-Kino umgeräumt zu werden.“

Mit offenem Verdeck wird in der Karlskaserne in Zukunft in besonderer Atmosphäre gegessen und getrunken. Foto: Maximilian Seidel

Oststadt beleben

Früher war einmal geplant, auf dem Hof der Karlskaserne ein richtiges Restaurant zu bauen. Für eine Orangerie gab es 2019 sogar eine Baugenehmigung. Doch durch die Pandemie wurde der Bau letztendlich verhindert. Als dann Islam Kryeziu sein Konzept mit dem Doppeldeckerbus vorstellte, kam wieder Leben in die Pläne einer Karlskasernen-Gastronomie.

„In der Oststadt gibt es sonst wenig Leben am Abend. Die B27 schneidet Menschen hier von der Innenstadt ab. Das wollen wir mit „Wagen 11“ ändern“, so Raithel. Pläne für die Zukunft gibt es bereits. Im nächsten Sommer will Kryeziu Eis verkaufen, das ein Freund selbst produziert. Für die Zukunft ist auch geplant, einen weiteren Bus zu besorgen. Einer der beiden Busse soll dann permanent auf dem Karlskasernenhof stehen, der andere soll auf Festivals fahren oder zu mieten sein. „Erstmal wollen wir uns aber erst einmal hier etablieren“, sagt Kryeziu. „Deshalb freuen wir uns sehr auf das Opening.“