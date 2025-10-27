Beim Absturz einer Transportgondel sterben drei Menschen. Nun sind die Ermittler weitgehend sicher - und dem Bauarbeiter droht eine Haftstrafe.
27.10.2025 - 14:32 Uhr
Fünf Monate nach dem Absturz einer Transportgondel in Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) hat sich der Verdacht verstärkt, dass der Kranführer einen Fehler gemacht hat. Ein Sachverständiger habe festgestellt, dass eine technische Ursache bei dem eingesetzten Kran ebenso ausgeschlossen werden könne wie beim Kranseil oder bei der Gondel.