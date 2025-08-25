Zwei Frauen und ein Mann geraten in Streit. Plötzlich geht der Mann mit einem Metallpfosten auf die Frauen los - mit gravierenden Folgen.

jbr/dpa 25.08.2025 - 17:12 Uhr

Mit einem Metallpfosten soll ein Mann zwei Frauen in Horb am Neckar schwer verletzt haben - eine von ihnen lebensgefährlich. Der 27-Jährige wurde festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er soll nun wegen des Vorwurfs des versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden, der entscheidet, ob der Mann in Untersuchungshaft kommt.