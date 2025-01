Ein Mann will einen Holzvergaser reparieren. Eine halbe Stunde später ist er bewusstlos – und schwebt in Lebensgefahr.

dpa/lsw 15.01.2025 - 15:59 Uhr

Bei Reparaturarbeiten an einer Holzvergaseranlage ist ein Mann in Horgenzell (Kreis Ravensburg) lebensgefährlich verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber brachte den 37-Jährigen in eine Spezialklinik, wie die Polizei mitteilte.