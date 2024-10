Mit Hilfe eines Radladers werden auf einem Feld im Kreis Ravensburg Birnen auf einen Anhänger geladen. Dann kommt es wohl zu einem folgenschweren Bedienfehler am Fahrzeug.

red/dpa/lsw 18.10.2024 - 16:04 Uhr

Eine Jugendliche ist in Horgenzell (Kreis Ravensburg) zwischen der Schaufel eines Radladers und einem Anhänger eingeklemmt worden. Die 14-Jährige wurde schwer verletzt per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte.