Lager mit Strohballen in Brand - Brandstiftung?

Notruf wegen eines Brandes: Als die Kräfte eintreffen, finden sie zwei brennende Strohlager mit etwa 200 Strohballen vor. Nun ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

red/dpa/lsw 19.01.2025 - 13:17 Uhr

Zwei Strohlager mit etwa 200 Rundballen sind im Kreis Ravensburg in Brand geraten. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden des Feuers in Horgenzell am frühen Morgen auf mehrere Tausend Euro.