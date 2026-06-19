Immer mehr Schiffe durchqueren die Straße von Hormus und befinden sich im Indischen Ozean in Sicherheit. Wie dauerhaft ist die Entwarnung?
16.06.2026 - 08:25 Uhr
Es war eine der dramatischsten Geschichten, die die Kreuzfahrtbranche je erlebt hat: Wochenlang saßen sechs Luxusliner wegen des Iran-Kriegs wie in einer Mausefalle im Persischen Golf fest. Millionen von Menschen und vor allem die Angehörigen der verbliebenen Crews blickten gebannt auf die gesperrte Straße von Hormus, die am Freitag (19. Juni) wieder für den maritimen Verkehr geöffnet werden soll.