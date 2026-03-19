Hohe Spritpreise belasten die Autofahrer. Was die tun können, um weniger Benzin oder Diesel zu verbrauchen, weiß Fahrlehrer Ralph Müller. Er bietet spezielle Fahrtrainings an.
19.03.2026 - 13:48 Uhr
Bei Preisen von zwei Euro und mehr für den Liter Benzin wird Autofahrern an der Zapfsäule bisweilen flau im Magen, manchmal schlägt das in Ärger um. Wer auf der Straße weniger Sprit verbraucht, der muss seltener tanken. Fahrlehrer Ralph Müller aus Pfullendorf beschäftigt sich seit Langem mit dem Thema „wirtschaftliches Fahren“ – und weiß, was die meisten Autofahrer hierzulande falsch machen.