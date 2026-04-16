Horst Hrubesch wird 75 HSV-Legende mit besonderem Charakter
Horst Hrubesch hat die große Zeit des Hamburger SV geprägt und war als Trainer erfolgreich – nun wird er 75.
Horst Hrubesch hat die große Zeit des Hamburger SV geprägt und war als Trainer erfolgreich – nun wird er 75.
Die jungen deutschen Fußballer hatten 2016 in Rio de Janeiro das Olympia-Finale verloren, als wenig später Julian Brandt mit umgedrehter Baseball-Kappe auf dem Kopf ein schnörkelloses Statement zum Trainer abgab: „Also der Hotte, der ist ein geiler Typ. Wenn es ihn nicht geben würde, müsste man ihn erfinden.“