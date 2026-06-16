Prinzessin Kate und Prinz William haben sich bei der traditionellen Garter-Day-Zeremonie in Windsor gezeigt – einem der wichtigsten Termine im königlichen Kalender.
16.06.2026 - 09:46 Uhr
Prinzessin Kate und Prinz William haben sich am Montag bei der traditionellen Garter-Day-Zeremonie auf Schloss Windsor gezeigt. Während William in den dunkelblauen Samtroben und mit Federhut an der feierlichen Prozession des Hosenbandordens teilnahm, verfolgte Kate den Aufzug von der Seite – und zog mit ihrem eleganten Auftritt viel Aufmerksamkeit auf sich.