Prinzessin Kate und Prinz William haben sich bei der traditionellen Garter-Day-Zeremonie in Windsor gezeigt – einem der wichtigsten Termine im königlichen Kalender.

Prinzessin Kate und Prinz William haben sich am Montag bei der traditionellen Garter-Day-Zeremonie auf Schloss Windsor gezeigt. Während William in den dunkelblauen Samtroben und mit Federhut an der feierlichen Prozession des Hosenbandordens teilnahm, verfolgte Kate den Aufzug von der Seite – und zog mit ihrem eleganten Auftritt viel Aufmerksamkeit auf sich.

König Charles III. hat die britische Königsfamilie bei der traditionellen Zeremonie des Hosenbandordens (Order of the Garter) auf Schloss Windsor angeführt. Tausende Zuschauer verfolgten die feierliche Prozession, bei der die Mitglieder des ältesten und höchsten Ritterordens Großbritanniens in ihren dunkelblauen Samtroben und mit den charakteristischen Federhüten zur St. George’s Chapel zogen.

An der Seite des Königs nahm auch Königin Camilla an den Feierlichkeiten teil. Ebenfalls dabei waren unter anderem Prinzessin Anne sowie Prinz Edward und seine Frau, Herzogin Sophie. Die Prinzessin von Wales, Kate, verfolgte die Zeremonie von der Seitenlinie aus und begrüßte die vorbeiziehenden Mitglieder der Königsfamilie und des Ordens.

Fast 700 Jahre alte Tradition

Der Order of the Garter wurde im Jahr 1348 von König Edward III. gegründet und gilt als der älteste und ranghöchste Ritterorden Großbritanniens. Die Mitgliedschaft wird persönlich vom Monarchen vergeben und zählt zu den höchsten Auszeichnungen des Vereinigten Königreichs.

Neben dem König als Oberhaupt des Ordens gehören ihm Mitglieder der Königsfamilie sowie bis zu 24 sogenannte „Companions“ an. Geehrt werden Persönlichkeiten, die sich durch besondere öffentliche Dienste, bedeutende Beiträge zum nationalen Leben oder durch ihren Dienst für die Krone ausgezeichnet haben.

Der Buckingham-Palast erklärte, die Auszeichnung würdige Menschen, die öffentliche Ämter bekleidet, sich in besonderer Weise für das Land eingesetzt oder dem Monarchen persönlich gedient hätten.

Neue Mitglieder feierlich aufgenommen

Vor dem Gottesdienst in der St. George’s Chapel wurden neue Mitglieder des Ordens im Rahmen einer nicht öffentlichen Investitur im Schloss Windsor aufgenommen. Anschließend zogen die Ordensmitglieder gemeinsam mit den Militärrittern von Windsor, Herolden und der Leibgarde des Königs in einer feierlichen Prozession zur Kapelle.

Während des Gottesdienstes nahmen die neuen Mitglieder ihre Plätze in den historischen Chorgestühlen des Ordens ein. Nach dem Abschluss der Zeremonie kehrten König Charles, Königin Camilla und weitere Mitglieder der Königsfamilie in Kutschen zurück zum Schloss.

Kate setzt auf britisches Design

Besonderes Interesse galt erneut Prinzessin Kate. Die Ehefrau von Prinz William erschien in einem hellgelben Mantelkleid des britischen Designers Patrick McDowell. Ergänzt wurde das Outfit durch einen breitkrempigen Hut von Jane Taylor und Ohrringe des Londoner Juweliers Robinson & Pelham.

Kate beobachtete die Prozession gemeinsam mit Herzogin Sophie von Edinburgh und Vizeadmiral Sir Tim Laurence. Als König Charles und Königin Camilla vorbeizogen, erwiesen beide Frauen dem Monarchen traditionell die Reverenz.

Auftakt zu einer arbeitsreichen Woche

Die Garter-Day-Zeremonie gilt als einer der wichtigsten Termine im königlichen Kalender. Für die Royals markiert sie zugleich den Beginn einer arbeitsreichen Woche: Bereits in den kommenden Tagen werden König Charles, Königin Camilla sowie Prinz William und Prinzessin Kate beim traditionsreichen Pferderennen Royal Ascot erwartet.