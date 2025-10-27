Eine solche Begeisterung für die Gastronomie hat Christian Ottenbacher lange nicht mehr erlebt. „Auszubildende zu finden, war generell seit vielen Jahren schwierig“, sagt der Asperger Hotelier. Aber dann kam die Corona-Pandemie – und es wurde fast unmöglich. Bis ihm der Tipp eines Kollegen einen neuen Weg eröffnete: Für seine Restaurants rekrutiert Christian Ottenbacher die Lehrlinge nun in Vietnam. „Sie sind sehr service-orientiert, sehr freundlich und sehr wiss- und lernbegierig“, sagt er über die vier Frauen, die gerade in seinem Haus einen Beruf erlernen.