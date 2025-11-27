Hotel Das Affalterbach: Ein Senkrechtstarter der Sterneküche wieder am Herd – an der Wiege von AMG

Das Rinderfilet rosa und butterweich, dazu ein geschmortes Rippenstück, Texturen von Blumenkohl und Salsa verde: David Höller tischt seinen Gästen im Melcher & Aufricht ein wahres Gourmet-Menü auf. Fünf Gänge gibt es und noch ein paar Extras. „Es ist meine Leidenschaft“, sagt der 39-Jährige. Vor fünf Jahren wurde er zum Senkrechtstarter der Sterneküche erklärt, als er in seiner ersten Position als Küchenchef nach nur eineinhalb Jahren einen Michelin-Stern erhielt. Zwei weitere Jahre hielt er die Auszeichnung im Restaurant Nova des Herrenberger Hotels Römerhof, bis er kündigte. Eigentlich war der Plan, ein eigenes Lokal zu eröffnen. Stattdessen übernahm David Höller die Küche im seit April geöffneten Vier-Sterne-Hotel Das Affalterbach. Aufrecht & Melcher heißt das hauseigene Restaurant nach den beiden Gründern der gegenüberliegenden AMG-Schmiede, das er seit Oktober langsam in Gang bringt.