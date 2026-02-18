Jetzt 50 Euro Gutschein sichern und den Frühling im Allgäu neu erleben: Zwischen schneebedeckten Bergspitzen und Blütenzauber im Tal wartet die perfekte Wellness-Auszeit.

NPG Digital 09.03.2026 - 08:14 Uhr

Während auf den Gipfeln der Allgäuer Alpen noch der Schnee glitzert und die klare Bergluft nach Winterabenteuer duftet, erwacht in Oberstdorf, im Herzen des Allgäus, bereits der Frühling. Und zwischen den ersten sprießenden Blumen und wärmenden Sonnenstrahlen liegt der perfekte Ort für eine wohlverdiente Auszeit: das Hotel Oberstdorf.

Das Vier-Sterne-Superior-Feelgood Hotel im Allgäu Mitten in der Natur der Allgäuer Alpen ist der Begriff der baumelnden Seele keine Floskel, sondern eine Einladung, das Tempo des Alltags zu drosseln und Genuss neu zu definieren. Im Hotel Oberstdorf genießt man Erholung wortwörtlich mit allen Sinnen: Morgens locken über 150 Komponenten an das reichhaltige Frühstücksbuffet, nachmittags stärken ein uriges Bauernbuffet und leckere hausgemachte Kuchen, bevor wechselnde Schlemmerbuffets am Abend für kulinarische Verwöhnmomente sorgen.

Zu den zahlreichen Naturhighlights wie der Breitachklamm, dem Nebelhorn oder dem Freibergsee gesellen sich besondere Wochenhighlights des Hauses wie Kräuterwanderungen, Whisky- oder Gin-Tastings oder geführte Spaziergänge.

Urlaub im Allgäu: Entspannung pur in der Alpen Wellnesswelt

In der 1500 Quadratmeter großen Alpen Wellnesswelt des Hotel Oberstdorf dreht sich alles um entspannte Momente mit Aussicht. Als Highlights bilden die verschiedenen einzigartigen Saunen sowie der beheizte Außen-Sole-Pool das Herzstück des Wohlfühlangebots. Hier verschmelzen Wärme, Wasser und Bergpanorama zu einem besonderen Entspannungserlebnis.

Nach einem Ausflug in die Allgäuer Natur laden großzügige Entspannungs-Oasen zum lockeren Plaudern oder Abschalten ein. Wohltuende Wellness- und Kosmetikanwendungen mit von der Allgäuer Natur inspirierten Produkten schenken zusätzlich neue Energie.

Gutschein für Feelgood-Tage sichern

Jetzt Feelgood-Tage im Allgäu buchen mit belebenden Saunagängen, traumhaftem Bergpanorama und kulinarischer Verwöhnung:

Aktuell belohnt das Hotel Oberstdorf die Buchung einer Frühjahrs-Auszeit mit einem 50 Euro Gutschein – ein Geschenk an sich selbst oder an einen Lieblingsmenschen. Für alle, die wissen, dass Zeit das kostbarste Gut ist.

Auf der Webseite des Hotel Oberstdorf können Interessierte jetzt ihre Feelgood-Tage planen, die Seele baumeln lassen und sich einen Preisvorteil sichern.