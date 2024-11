Am Chiemsee sind die „101 besten Hotels Deutschlands 2025“ prämiert worden. Hauptgewinner und damit Hotel des Jahres ist Schloss Elmau. Unter den Ausgezeichneten sind auch Häuser in Baden-Württemberg.

Großer Bahnhof am Chiemsee: Über 270 Spitzen-Hoteliers und Prominente aus Showbusiness und Wirtschaft waren dabei, als im Resort Das Achental die 101 besten Hotels in Deutschland 2025 gekürt wurden. Hauptgewinner und damit Hotel des Jahres ist Schloss Elmau. „Ein magischer Ort, an dem Musik, Natur und Inspiration auf einzigartige Weise verschmelzen. My home away from home“, sagte Stargeiger Daniel Hope in seiner Laudatio.

Der Hotelier des Jahres kommt aus Düsseldorf

Der Titel des „Hotelier des Jahres“ geht an Cyrus Heydarian, Managing Director und Betreiber des Breidenbacher Hofs Düsseldorf.

Cyrus Heydarian aus dem Breidenbacher Hof in Düsseldorf ist Hotelier des Jahres. Foto: Hotel

Für sein Lebenswerk wurde Horst H. Schulze ausgezeichnet. Der heute 85-jährige Entrepreneur startete als Kellner in Bad Neuenahr, er war COO und Präsident der Ritz-Carlton Hotel Company, für die er die legendären Service-Standards entwarf. Mit seiner Philosophie „We are Ladies and Gentlemen serving Ladies and Gentlemen“ („Wir sind Damen und Herren, die Damen und Herren dienen“) war er seiner Zeit weit voraus.

Schulze (rechts) mit Veranstalter Carsten K. Rath. Foto: digital/API (c) Michael Tinnefeld

„Horst H. Schulze hat die Welt der Hotellerie verändert, die Service-Exzellenz quasi erfunden und in allen Bereichen seiner Hotels weltweit etabliert. Bis heute inspiriert er die gesamte Branche, und es ist wohl nicht übertrieben zu sagen, dass er ein würdiger Nachfolger von César Ritz ist: der König aller Hoteliers und der Hotelier der Könige“, sagte Carsten K. Rath, der auch bei Ritz-Carlton arbeitete und das renommierte und wichtigste Ranking der deutschsprachigen Hotellerie 2019 zusammen mit seinem Sohn David Rath gegründet hat.

Ingo C. Peters vom Vier Jahreszeiten spielt in einer anderen Liga. Foto: digital/API (c) Michael Tinnefeld

Als „101 Icon Hotel“ wurde das Hotel Vier Jahreszeiten ausgezeichnet. Das renommierte Haus an der Hamburger Binnenalster hatte unter der Leitung von Ingo C. Peters bereits in den Vorjahren zahlreiche Trophäen des Rankings abgeräumt. Nun war es, so Veranstalter Rath an der Zeit, den FC Bayern der Branche in eine neue Sphäre zu heben.

Die Besten im Südwesten

Unter den „101 besten Hotels“ sind auch 12 Häuser in Baden-Württemberg: Das Hotel Bareiss in Baiersbronn im Schwarzwald belegt als bestes Hotel im Südwesten Rang vier in der Gesamtwertung und ist Sieger bei den „Kulinarischen Hotels im Luxussegment“. In dieser Kategorie belegt das Hotel Riva in Konstanz Platz 2 (Platz 9 in der Gesamtwertung). Der Öschberghof in Donaueschingen gewinnt in der Kategorie Golfhotels und ist 15. im Gesamtklassement. Die Traube Tonbach in Baiersbronn kommt auf den 20. Platz.

Der Europäische Hof in Heidelberg erreicht den Platz 25 in der Gesamtwertung und entscheidet die Kategorie „Luxushotels in historischer Architektur“ für sich, gefolgt von Maison Messmer in Baden-Baden.

Ab Platz 31 vergibt der Veranstalter keine genaue ranggenauen Platzierungen mehr. Auf den Plätze 31 bis 101 sind aus Baden-Württemberg in alphabetischer Ordnung: Colombi Hotel Freiburg, Hotel Engel Obertal Wellness & Genuss Resort in Baiersbronn, Le Méridien Stuttgart, Maison Messmer Baden-Baden, Roomers Baden-Baden, Schwarzwald Resort Dollenberg in Bad Peterstal-Griesbach und das Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe in Zweiflingen.

In 10 Kategorien wurden bei der „101 Grande Soirée“ die besten Häuser in Deutschland für das Jahr 2025 prämiert. Die Gewinner lauten:

Grand Hotels

1. Breidenbacher Hof, Düsseldorf

2. Rosewood, München

3. Hotel Atlantic, Hamburg

Luxury Hideaways

1. Sonnenalp Resort, Ofterschwang

2. Althoff Hotel Überfahrt, Rottach-Egern

3. Alpenhof, Murnau

Luxury Culinary Hotel

1. Hotel Bareiss, Baiersbronn

2. Riva, Konstanz

3. Söl’ring Hof, Sylt

Luxury Spa & Health Resorts

1. Severin’s Resort & Spa, Sylt

2. Weissenhaus, Wangels

3. Hotel Deimann, Schmallenberg

Luxushotels in historischer Architektur

1. Der Europäische Hof, Heidelberg

2. Maison Messmer, Baden-Baden

3. Hotel Stadt Hamburg, Sylt

Luxury City Hotels

1. Mandarin Oriental, München

2. Orania, Berlin

3. Hotel Vila Vita Rosenpark, Marburg

Luxury Golf Resorts

1. Budersand, Sylt

2. Das Achental, Grassau

3. Der Öschberghof, Donaueschingen

Luxury Design Hotel

1. The Fontenay, Hamburg

2. Hotel Kö59, Düsseldorf

3. Do & Co, München

Luxury Family Resorts

1. Bachmair Weissach, Kreuth

2. Landhaus Stricker, Sylt

3. Grandhotel Heiligendamm, Bad Doberan

Luxury City Palais

1. Excelsior Hotel Ernst, Köln

2. Louis Hotel, München

3. Hotel Bülow Palais, Dresden

Weitere besondere Auszeichnungen

101 Icon Hotel: Hotel Vier Jahreszeiten Hamburg

Lebenswerk: Horst H. Schulze

Hotelier des Jahres: Cyrus Heydarian

Gesamtsieger: Schloss Elmau

Newcomer des Jahres: Rosewood München

Aufgehender Stern: Das Achental

Ausgezeichnet werden „Die 101 besten Hotels Deutschlands“ von dem Schweizer Institute for Service & Leadership Excellence. Partner sind die IU Internationale Hochschule, die Zeitschrift Capital, n-tv und das Hornstein-Ranking von Laurent-Perrier.