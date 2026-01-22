In Leinfelden-Echterdingen gibt es einige Hotelbetten mehr als in anderen Städten vergleichbarer Größenordnung. Das liegt natürlich an der Nähe zum Flughafen und zur Landesmesse. Entsprechend häufig taucht bei den Alarmmeldungen der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen das Stichwort „Auslösung Brandmeldeanlage“ in einem Hotel auf.

Doch auch angesichts des jüngsten Einsatzes am Montag abend in der Heilbronner Straße will der Kommandant Frank Luz nicht von einer auffälligen Häufung ausgelöster Brandmeldeanlagen in Hotels sprechen. In Leinfelden-Echterdingen gibt es halt einige Hotels mehr als in anderen derartigen Städten,deshalb sind hier eben einige Einsätze mehr als andernorts normal.

Dieser Feueralarm ist ein exotischer Fall

Was den Einsatz in der Heilbronner Straße betrifft, da spricht Luz schon von einem „exotischen Fall“. Denn dort hat ein Hotelgast die Rauchmelder in seinem Zimmer abgeschraubt. Die Brandmeldeanlage hat die Störung des Informationslusses erkannt und dementsprechend Alarm geschlagen, die Feuerwehr ist daraufhin ausgerückt. Das war am Montag abend gegen 21.30 Uhr, da wurde so der automatisierte Alarm des Hotels ausgelöst, Gäste und Personal mussten das Gebäude daraufhin vollständig verlassen.„Die Anlage hat alles richtig gemacht, sie ist gut gewartet“, bestätigt Luz. Dass auf diese Art und Weise die Funktionalität der Anlage herausgefordert wird, sei so nicht einprogrammiert. In Beherbergungsbetrieben ist der Kräfteeinsatz höher als bei vielen anderen Objekten.Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften vor Ort, zudem war der Rettungsdienst vorsorglich mit neun Kräften in drei Fahrzeugen angerückt. Die Feuerwehr kontrollierte das Hotel gründlich und gab schnell Entwarnung. Dabei gab es keine Verletzten.

In diesem Fall wird dieser Einsatz wohl in Rechnung gestellt. Luz schätzt, dass dies auf „einen niedrigen vierstelligen Betrag hinausläuft“. Es ist jetzt aber nun nicht die Sache der Feuerwehr zu ermitteln, wer konkret diesen Einsatz ausgelöst hat auf diese ungewöhnliche Weise. „Die Rechnung geht an den Betreiber des Hotels“, so Luz, „und dieser muss dann selbst entscheiden, ob er sie weiterreicht oder nicht“. Zumindest wird es in diesem Fall wohl ein Leichtes sein, den Verursacher herauszufinden.