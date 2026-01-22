Ein Gast in einem Hotel in Leinfelden-Echterdingen hat die Rauchmelder in seinem Zimmer abgeschraubt. Dadurch wurde der Feueralarm ausgelöst.
22.01.2026 - 13:36 Uhr
In Leinfelden-Echterdingen gibt es einige Hotelbetten mehr als in anderen Städten vergleichbarer Größenordnung. Das liegt natürlich an der Nähe zum Flughafen und zur Landesmesse. Entsprechend häufig taucht bei den Alarmmeldungen der Freiwilligen Feuerwehr Leinfelden-Echterdingen das Stichwort „Auslösung Brandmeldeanlage“ in einem Hotel auf.