Im Modellprojekt Housing First sind bereits 25 Wohnungen bedingungslos an obdachlose oder wohnungslose Menschen vermittelt worden. Die neue Sicherheit ermöglicht ihnen einen nachhaltigen Neustart.

Jürgen Brand 04.10.2024 - 13:35 Uhr

Alexandra L. ist schon ziemlich nah am Abgrund gewesen: Drogensucht, die Partnerin plötzlich verstorben, Wohnung verloren, kurz auf der Straße gelebt. Das Stuttgarter Modellprojekt Housing First ermöglicht ihr gerade einen Neuanfang. Seit dem Mai 2023 lebt die gelernte Altenpflegerin wieder in einer Wohnung, ein Zimmer steht für ihren Sohn bereit, der Rückführungsprozess läuft, damit er wieder dauerhaft bei ihr einziehen kann. Sie macht eine Substitutionstherapie. Da sie nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten kann, bereitet sie eine Umschulung zur Arbeitserzieherin vor, die Anfang 2025 beginnen soll, das hängt vom Jobcenter ab. Der eigene, unbefristete Mietvertrag gibt ihr Sicherheit. Die Unterstützungsangebote in dem Modellprojekt kann sie nach Bedarf in Anspruch nehmen, muss sie aber nicht. Sie sagt: „Housing First war meine Rettung in der Not.“