HSG Böblingen/Sindelfingen: „Emotionaler als gedacht“ – Abschiede nach Heimsieg treffen ins Herz

Es war ein Abend der ganz großen Gefühle bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen. Nach dem 32:28-Erfolg gegen den TSV Heiningen im letzten Heimspiel der Saison konnte kaum jemand die Tränen zurückhalten.

„Das war emotionaler als gedacht“, meinte Mischa Herok, der ebenfalls sehr gerührt war. „Es war jedoch sehr schön, wie die Mädels das gemacht haben. Ich bin einfach nur stolz, dass ich Trainer dieser Mannschaft sein durfte.“

Trainer Mischa Herok verabschiedet sich mit bester Saison von BöSis

So wie es aussieht, geht seine Amtszeit als Coach auch mit der bisher erfolgreichsten Runde zu Ende. Mit einem weiteren Sieg beim Ausklang bei HB Kinzigtal wären seine Schützlinge Tabellendritter. „Es ist schon gewaltig, welche Entwicklung wir in den vergangenen vier Jahren genommen haben. Mit diesem Ehrgeiz und Spaß soll die Mannschaft auch in Zukunft weitermachen“, nickte Herok.

Auch dieses Mal war von der ersten Minute an zu sehen, dass seine Schützlinge unbedingt gewinnen wollen. Durch jeweils zwei Treffer von Janina Schandl und Lea Matziol zogen sie schnell auf 4:1 davon. „Doch wir haben es erneut verpasst, uns entscheidender abzusetzen“, erkannte der Coach.

Lena Zeller (re.) hat noch einmal gezeigt, wie gut sie ein Spiel lenken kann. Foto: Kevin Schuon

TSV Heiningen lässt sich von HSG Böblingen/Sindelfingen nicht abschütteln

Auch deshalb, weil seine Truppe allein in der ersten Hälfte satte neun Alu-Treffer verzeichnete. Der Kontrahent hielt mit seinen Mitteln dagegen und ließ sich nicht abschütteln. Nach dem 13:12 fiel mit dem ersten Angriff der zweiten Hälfte sogar das 13:13.

Allen voran BöSis-Kapitänin Svenja Hille und Lena Zeller im Aufbau war anzumerken, dass sie sich mit einem Erfolg verabschieden wollten. Sie zogen immer wieder die Zügel an. Lena Zeller sorgte mit dem 19:15 wieder für etwas mehr Entspannung, Svenja Hille legte das 20:16 nach. Doch mit dem Anbruch der Schlussphase stand es plötzlich 24:25.

BöSis lassen sich vom Tempo des TSV Heiningen einlullen

„Wir haben uns ein bisschen von deren Tempo einlullen lassen“, ärgerte sich Herok. „Doch an so einem Tag möchte ich nicht meckern.“ Schließlich waren die Einheimischen in der Lage, noch eine Schippe draufzulegen. Spätestens nach dem 31:27 von Svenja Hille war der Drops gelutscht.

Danach war es für niemanden leicht, bei den Abschiedsreden die richtigen Worte zu finden. „Einige habe ich mehr als zehn Jahre trainiert – und sie sind mir alle wirklich ans Herz gewachsen“, betonte Herok. Auch als Svenja Hille, Lena Zeller und Valeska Luburic verabschiedet wurden, war der gute Teamgeist deutlich zu sehen. „Es fällt uns allen wirklich schwer. Aber ich bin ja nicht gänzlich weg – und auch für die anderen ist die Tür niemals geschlossen.“

HSG Böblingen/Sindelfingen: Hagenlocher, Kilper; Bohner, Golasch, S. Hille (6), Mayer, Heiser, Terbeck, J. Zeller (1), Münch (1), Stoll (1), P. Hille (1), Stauder (2), L. Zeller (2), Schandl (8), Matziol (9/davon 4 Siebenmeter).