„Emotionaler als gedacht“ – Abschiede nach Heimsieg treffen ins Herz
HSG Böblingen/Sindelfingen„Emotionaler als gedacht“ – Abschiede nach Heimsieg treffen ins Herz
26.04.2026 - 11:56 Uhr
Das war emotional: Nach einem Erfolg im letzten Heimspiel fließen bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen reichlich Abschiedstränen.
Kevin Schuon
26.04.2026 - 11:56 Uhr
Es war ein Abend der ganz großen Gefühle bei den Oberliga-Handballerinnen der HSG Böblingen/Sindelfingen. Nach dem 32:28-Erfolg gegen den TSV Heiningen im letzten Heimspiel der Saison konnte kaum jemand die Tränen zurückhalten.