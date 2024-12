Hier erfahren Sie, wann das Buch „Protocols“ von Andrew Huberman in Deutschland erscheint.

Redaktion 13.12.2024 - 11:07 Uhr

Das Buch „Protocols: An Operating Manual for the Human Body“ von Dr. Andrew Huberman, einem renommierten Neurowissenschaftler und Podcaster aus den USA, wird in den nächsten Monaten sowohl in den Vereinigten Staaten als auch in Deutschland veröffentlicht.