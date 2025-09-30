Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben einen russischen Helikopter abgeschossen – mit einer deutlich günstigeren Drohne. Ein Video soll den Treffer zeigen.
30.09.2025 - 10:55 Uhr
Das ukrainische Militär hat eigenen Angaben zufolge einen russischen Hubschrauber mit einer ferngesteuerten Drohne abgeschossen. Es habe sich dabei um einen Mi-8-Helikopter gehandelt, teilte der Chef der ukrainischen Drohnentruppen, Robert Browdi, bei Telegram mit. Auf Facebook teilte Browdi zudem ein Video, das den Erfolg dokumentieren soll.