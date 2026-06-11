Auf einem Feldweg bei Nürtingen wird am Mittwoch eine 13-Jährige überfallen, am Donnerstag wird eine Frau dort vom Fahrrad gezogen. Die Polizei fahndet mit Polizeihubschraubern.

Reporter: Alexander Maier (adi)

Nach zwei sexuell motivierten Übergriffen, die binnen eines Tages aus Nürtingen gemeldet wurden, laufen die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf Hochtouren. Dass beide Delikte möglicherweise von ein und demselben Täter verübt wurden, macht die Fahndung noch dringlicher. Nach ersten Ermittlungen war eine 13-Jährige am frühen Mittwochnachmittag mit dem Fahrrad auf dem Verbindungsfeldweg zwischen der Galgenbergstraße und der Steinmauerstraße in Richtung Neckarhausen unterwegs, als sie von einem unbekannten Mann angegriffen wurde.

 

In einer angrenzenden Wiese soll sich der Unbekannte dann an der 13-Jährigen vergangen haben. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung Nürtingen. Nachdem sich die leicht verletzte 13-Jährige zuhause ihren Eltern offenbart hatte, verständigten diese die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der neben mehreren Streifenwagenbesatzungen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, blieb erfolglos.

Großfahndung nach unbekanntem Täter bei Nürtingen

Am Donnerstag soll dann gegen 12.50 Uhr eine 57 Jahre alte Frau auf demselben Feldweg von einem unbekannten Mann „offenbar in sexuell motivierter Absicht“, wie es im Polizeibericht heißt, vom Fahrrad gezogen und angegangen worden sein. Als sich eine andere Frau näherte, flüchtete der Mann in Richtung Stadtgebiet. Erneut wurde eine Großfahndung eingeleitet, bei der wiederum auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Die Kriminalpolizei hat auch in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang.