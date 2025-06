In Backnang wird seit Dienstag ein 34-Jähriger vermisst. Die Familie und die Polizei suchen nach dem Mann, der sich in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Phillip Weingand 05.06.2025 - 13:06 Uhr

Die Polizei sucht derzeit im Rems-Murr-Kreis nach einem Vermissten. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Aalen mitteilt, wird in Backnang seit Dienstag, 3. Juni, ein 34 Jahre alter Mann vermisst. Möglicherweise befindet er sich in einer hilflosen Lage. Zur Suche kommt auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. „Die Suche konzentriert sich aktuell auf den Bereich der Murr“, so die Polizei in einer Mitteilung.