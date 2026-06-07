Ein 16-Jähriger ist bei einem heftigen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag bei Altdorf (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Der Jugendliche war gegen 14.30 Uhr auf der Kreisstraße 1233 mit seinem Motorrad unterwegs in Richtung der K1231, teilt die Polizei mit. Kurz nach dem Sportgelände Altdorf bog er nach links in einen landwirtschaftlichen Weg ein.

„Hierbei übersah er offenbar einen BMW 3er“, so die Polizei. Dieser sei zum gleichen Zeitpunkt auf der K1233 in Richtung Altdorf unterwegs gewesen. Die Vorderseite des BMW und die rechte Fahrzeugseite des Leichtkraftrads kollidierten, den 16-Jährigen schleuderte es in der Folge auf die Motorhaube des Autos und dann in den Grünstreifen. „Er erlitt hierbei schwerste Verletzungen“, teilt die Polizei mit. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik.

Kreisstraße bei Altdorf wegen Unfall stundenlang gesperrt

Der 25-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt, seine 43 Jahre alte Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst war neben dem Rettungshubschrauber mit zwei weiteren Fahrzeugen im Einsatz. Die Feuerwehr kam mit vier Fahrzeugen und 32 Einsatzkräften an den Unfallort. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bis gegen 19.30 Uhr gesperrt. Die zuständige Staatsanwaltschaft forderte zur Rekonstruktion des Unfallhergangs einen Sachverständigen an.

Dutzende Einsatzkräfte waren vor Ort. Foto: SDMG / Kaczor

Am BMW entstand ein Schaden von etwa 30.000 Euro. Der Schaden am Leichtkraftrad beläuft sich auf etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.